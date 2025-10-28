Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 октября, 12:42

Политолог раскрыл место ракеты «Буревестник» в ядерной триаде России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Западные СМИ прозвали новую российскую ракету неограниченной дальности «Буревестник» «летающим Чернобылем». Почему это оружие считают прорывным и какое место оно занимает в ядерной триаде, 360.ru объяснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Раньше у нас не было такого вооружения. Носителем этого боеприпаса является ядерная энергетическая установка», — указал он.

Эта самая установка и обеспечивает практически неограниченный ресурс по «топливу» и, как следствие, дальность и автономность полёта. Эксперт подчеркнул, что задача ракеты — обходить зоны поражения ПВО и ПРО противника, находить уязвимости и в нужный момент прорывать оборону для поражения цели.

На данный момент, считает Михайлов, у коллективного Запада нет доступных средств, способных надёжно нивелировать преимущества такой ракеты. Таким образом, в ядерную триаду России входят наземные, подводные и авиационные способы запуска такого оружия. Однако «Буревестник» с полной уверенностью нельзя отнести ни к одному из них, — это что-то принципиально новое.

Эксперт назвал «Буревестник» ядерным оружием XXI века. Тогда как значительная часть стратегических систем восходит к разработкам прошлого столетия, эта ракета — результат современных российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Лавров — о реакции на испытания «Буревестника»: «Все как-то притихли»

Ранее в Соединённых Штатах назвали российскую ракету «Буревестник» «маленьким летающим Чернобылем». По словам американских экспертов, она больше походит на что-то из научной фантастики, но для США это плохое развитие событий.

