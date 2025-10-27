Маленький Чернобыль из научной фантастики: В США уже по-своему окрестили «Буревестник»

Эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщения о российской крылатой ракете «Буревестник». По его мнению, представленное вооружение напоминает концепт из научно-фантастических произведений.

«Это маленький летающий Чернобыль. <…> Это плохое развитие событий… Это ещё одно научно-фантастическое оружие, <...> с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — заявил Льюис в интервью New York Times.

Он также подчеркнул, что сообщения об испытании должны вызывать обеспокоенность, однако в чём именно она должна заключаться, не уточнил.