Маленький Чернобыль из научной фантастики: В США уже по-своему окрестили «Буревестник»
Льюис назвал ракету «Буревестник» оружием из научной фантастики
Эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщения о российской крылатой ракете «Буревестник». По его мнению, представленное вооружение напоминает концепт из научно-фантастических произведений.
«Это маленький летающий Чернобыль. <…> Это плохое развитие событий… Это ещё одно научно-фантастическое оружие, <...> с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — заявил Льюис в интервью New York Times.
Он также подчеркнул, что сообщения об испытании должны вызывать обеспокоенность, однако в чём именно она должна заключаться, не уточнил.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию, что, по данным СМИ, вызвало обеспокоенность в Великобритании. Вскоре после этого глава США Дональд Трамп сообщил о присутствии американской атомной подводной лодки, которую он назвал «величайшей в мире», у российских берегов.
