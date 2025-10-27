Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 15:00

Маленький Чернобыль из научной фантастики: В США уже по-своему окрестили «Буревестник»

Льюис назвал ракету «Буревестник» оружием из научной фантастики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщения о российской крылатой ракете «Буревестник». По его мнению, представленное вооружение напоминает концепт из научно-фантастических произведений.

«Это маленький летающий Чернобыль. <…> Это плохое развитие событий… Это ещё одно научно-фантастическое оружие, <...> с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — заявил Льюис в интервью New York Times.

Он также подчеркнул, что сообщения об испытании должны вызывать обеспокоенность, однако в чём именно она должна заключаться, не уточнил.

«Буревестник» показал отставание США от России в гонке вооружений, заявил американист
«Буревестник» показал отставание США от России в гонке вооружений, заявил американист

Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию, что, по данным СМИ, вызвало обеспокоенность в Великобритании. Вскоре после этого глава США Дональд Трамп сообщил о присутствии американской атомной подводной лодки, которую он назвал «величайшей в мире», у российских берегов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • «Буревестник» (ракета)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar