Эксперт объяснил различия между российскими ракетами «Орешник» и «Буревестник»
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские ракетные комплексы «Орешник» и «Буревестник» представляют собой принципиально разные виды вооружения, выполняющие различные стратегические задачи. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам специалиста, «Орешник» классифицируется как оперативно-тактическая гиперзвуковая ракета, обладающая максимально возможной дальностью в своём классе. В то же время «Буревестник» является стратегическим оружием с принципиально иными характеристиками — он оснащён ядерной силовой установкой, что обеспечивает ему практически неограниченную дальность полёта и продолжительность нахождения в воздухе.
«Буревестник» — это уникальная крылатая ракета с ядерным двигателем. Она стратегическая, у неё неограниченная дальность. А «Орешник» — оперативно-тактическая с самой большой возможной дальностью. То есть, у этих ракет просто разные задачи», — сказал Дандыкин.
Эксперт пояснил, что хотя «Буревестник» обладает меньшей скоростью по сравнению с гиперзвуковым «Орешником», его полёт на предельно малых высотах с возможностью маневрирования делает ракету чрезвычайно сложной целью для систем противовоздушной обороны.
Уникальность «Буревестника», по мнению эксперта, заключается в его ядерной энергоустановке, работающей по аналогии с атомными ледоколами, которые годами не требуют пополнения запасов топлива. Эта технологическая особенность обеспечивает ракете беспрецедентную автономность и длительность патрулирования.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её статус. Испытания были проведены в рамках взятых на себя Россией обязательств. По мнению политиков, разработка «Буревестника» подчёркивает отставание США в сфере вооружений, а также указывает на растущее влияние Китая. В Госдуме новую ракету назвали прорывным оружием, способным оказать серьёзное воздействие на мировую политику.
