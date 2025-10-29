Эксперт объяснил различия между российскими ракетами «Орешник» и «Буревестник»

Российские ракетные комплексы «Орешник» и «Буревестник» представляют собой принципиально разные виды вооружения, выполняющие различные стратегические задачи. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам специалиста, «Орешник» классифицируется как оперативно-тактическая гиперзвуковая ракета, обладающая максимально возможной дальностью в своём классе. В то же время «Буревестник» является стратегическим оружием с принципиально иными характеристиками — он оснащён ядерной силовой установкой, что обеспечивает ему практически неограниченную дальность полёта и продолжительность нахождения в воздухе.

«Буревестник» — это уникальная крылатая ракета с ядерным двигателем. Она стратегическая, у неё неограниченная дальность. А «Орешник» — оперативно-тактическая с самой большой возможной дальностью. То есть, у этих ракет просто разные задачи», — сказал Дандыкин.

Эксперт пояснил, что хотя «Буревестник» обладает меньшей скоростью по сравнению с гиперзвуковым «Орешником», его полёт на предельно малых высотах с возможностью маневрирования делает ракету чрезвычайно сложной целью для систем противовоздушной обороны.

Уникальность «Буревестника», по мнению эксперта, заключается в его ядерной энергоустановке, работающей по аналогии с атомными ледоколами, которые годами не требуют пополнения запасов топлива. Эта технологическая особенность обеспечивает ракете беспрецедентную автономность и длительность патрулирования.