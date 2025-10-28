Российская ракета «Буревестник» стала не только настоящим прорывом в оружейном производстве, но и откинула Запад назад в вопросе технологических разработок, теперь противникам Москвы нечем ответить. Об этом написал журналист Пол Стейган в своём блоге Steigan.

«У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью», — сказал он.

Журналист отметил, что заявления Кремля об успешных испытаниях «Буревестника» — это своего рода предупреждение странам Запада о том, что победы над ВС РФ им никак не добиться. Он резюмировал, что Москва имеет оружие, «которое может уничтожить любой западный командный центр без шансов на защиту». Стейган уверен, что разжиганием войны занимаются именно США и ЕС.