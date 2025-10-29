Путин пожелал младшему сержанту Колыванову скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции. Главу государства сопровождали министр обороны Андрей Белоусов и начальник госпиталя Павел Крайнюков.

Во время визита Путин пообщался с бойцами 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа, среди которых младший сержант Руслан Колыванов.

«Дай Бог, чтобы он поправился побыстрее», — сказал президент, пожелав раненому скорейшего выздоровления.

Путин подчеркнул, что все участники специальной военной операции ведут себя героически, а бойцы штурмовых подразделений, спецназа и разведки проявляют особую закалку и характер.

«Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши товарищи на всех участках идут вперёд, действуют активно. В двух местах — в Купянске и Красноармейске — противник оказался блокированным в окружении», — отметил глава государства.

Путин также сообщил, что российская сторона готова на несколько часов прекратить боевые действия, чтобы журналисты, включая иностранных и украинских, смогли посетить зоны окружения и своими глазами увидеть происходящее.

«Главное — избежать провокаций, чтобы никто не пострадал. Мы готовы сделать всё открыто и честно. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона», — добавил президент.

Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка — одно из старейших медицинских учреждений Минобороны России, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения на фронте. Президент Владимир Путин регулярно навещает раненых бойцов и проводит встречи с участниками специальной военной операции. Ранее он посещал госпитали в Москве и Санкт-Петербурге, общался с семьями военнослужащих и вручал государственные награды за проявленное мужество.