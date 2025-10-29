«Такого в мире нет»: Путин сообщил об успешном испытании подводного ядерного аппарата «Посейдон»

Президент России Владимир Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это «огромным успехом».

Путин рассказал о проведении испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой, Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат». Такого в мире нет», — сказал глава государства во время посещения Центрального военного клинического госпиталь имени П. В. Мандрыка.

В ходе испытаний «Посейдона» была успешно протестирована атомная энергетическая установка, которая, по словам президента, функционировала в течение заданного периода времени.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в военный госпиталь к раненым бойцам и привёз с собой иконы, которые на день рождения ему подарили военные. Иконы спасли жизни бойцов, на них следы от осколков и пуль.