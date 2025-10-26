Сектор Газа
26 октября, 06:50

«В мире ни у кого нет»: Путин назвал уникальной ракету «Буревестник» с ядерной установкой

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Разработанная отечественной промышленностью крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой не имеет аналогов в мире. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время посещения пункта управления объединённой группировки войск.

«Это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в момент объявления о разработке «Буревестника» многие специалисты считали проект недостижимым в ближайшей исторической перспективе. По словам президента, даже эксперты высокого уровня тогда сомневались в возможности реализации подобного оружия. Путин отметил, что в настоящее время и промышленность, и Министерство обороны дают высокие оценки новой ракете, которая стала значимым достижением российской оборонной науки.

Ранее сообщалось, что слова президента касаются крылатой ракеты «Буревестник» — изделия с ядерной энергетической установкой. Речь идёт о крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерным реактором на борту и с ядерной боеголовкой. Дальность полёта у такой ракеты составляет порядка 20 тысяч километров

