«Обойдёт все системы ПВО»: Названо супероружие Путина, вызвавшее мировой «трепет»

Заявления президента России Владимира Путина о разработке нового мощного вооружения относятся к ракетам с неограниченной дальностью «Буревестник». Они способны достичь любой точки на планете, обходя системы противовоздушной обороны. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Это крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой на борту и ядерной боеголовкой. У неё дальность примерно 20 тысяч километров, экватор — 40 тысяч с лишним. Она может с любой стороны, из любой точки Земли долететь, поэтому здесь можно проложить такой маршрут, что она обойдёт все системы ПВО и ударит по цели с той стороны, откуда противник вообще не ожидает», — объяснил он.

«Буревестник» является серьёзным оружием поражения, которое может быть использовано в условиях глобального конфликта. Кроме того, вооружение способно стать «новым козырем» России.

«Но это оружие Судного дня, потому что ядерное топливо на борту этой ракеты и ядерная боевая часть в комплексе — это достаточно серьёзное средство поражения и загрязнения окружающей среды. Поэтому такие вещи применяют только тогда, когда уже начался глобальный конфликт и когда ни одна из сторон не думает о тех тяжёлых последствиях», — заявил Кнутов.

Напомним, что анонсированное президентом новое оружие уже вызвало массу обсуждений, а в Китае вовсе заявили, что новинка России уже заставила противников трепетать от страха. Заявление о создании нового вооружение стало значительный шагом Москвы к тому, что она готова отстаивать свои позиции. Путин объявил о нём на пресс-конференции после поездки в Таджикистан. Сейчас ведётся активная работа над проектом и завершение ранее анонсированных разработок.