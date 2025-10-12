Президент РФ Владимир Путин заставил противников Москвы трепетать от страха, когда рассказал о разработках нового вооружения. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Как утверждается, такой шаг станет «новым козырем» России.

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — пояснил обозреватель Вэй Дунсюй.

Он подчеркнул, что Россия устала от «перепадов настроения» США и давления со стороны НАТО, поэтому Путин чётко дал понять, что Москва готова отстаивать свои позиции. По мнению аналитика, слова российского президента «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости». Дунсюй допустил, что это может быть межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой у западных стран нет никакой защиты.

Новое российское оружие поможет наносить молниеносные удары по вражеским стратегическим целям, благодаря сложной траектории и способности уходить от систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, полагает обозреватель. Он также назвад гиперзвуковую ракету «Циркон», которая «достигла технологической зрелости». Дунсюй заключил, что «Буревестник» будет «ключевым козырем» России на переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения. Депутат Государственной думы Андрей Колесник намекнул, что оружие будет «мощнее Орешника».