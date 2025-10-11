На вопрос о новом российском оружии Картаполов ответил двумя словами

«Поживём. Увидим», — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, будет ли новое российское оружие сопоставимо по мощности с системой «Орешник».

Ранее военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что новое разрабатываемое в России оружие может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, применяемыми в комплексах различной дальности. К 2030 году Евросоюз планирует завершить подготовку к возможному конфликту с РФ, что включает в себя масштабное развёртывание военного производства и переход к призывным армиям, что приведёт к созданию массовых вооружённых сил. Напомним 10 октября российский лидер Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения.