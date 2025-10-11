Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 22:27

На вопрос о новом российском оружии Картаполов ответил двумя словами

Андрей Картаполов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Андрей Картаполов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отказался строить предположения о том, какое оружие может появиться у России в ближайшем будущем. Однако прокомментировал вооружение двумя словами, сообщает ТАСС.

«Поживём. Увидим», — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, будет ли новое российское оружие сопоставимо по мощности с системой «Орешник».

«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»
«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»

Ранее военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что новое разрабатываемое в России оружие может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, применяемыми в комплексах различной дальности. К 2030 году Евросоюз планирует завершить подготовку к возможному конфликту с РФ, что включает в себя масштабное развёртывание военного производства и переход к призывным армиям, что приведёт к созданию массовых вооружённых сил. Напомним 10 октября российский лидер Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar