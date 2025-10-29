Российские Вооружённые силы ведут наступление на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

Путин рассказал, что российские военные идут вперёд на всех участках СВО. Видео © Life.ru

Глава государства провёл встречу с военнослужащими, которые проходят лечение после ранений. Он сообщил бойцам, что их товарищи продолжают действовать решительно и продвигаться вперёд.

«Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперёд, действуют активно», — сказал российский лидер.

Напомним, что визит Владимира Путина стал значимым актом моральной поддержки для тех, кто защищает интересы своей страны, пожертвовав собственным здоровьем. Также глава государства пришёл не с пустыми руками. Он привёз иконы, которые ему подарили военнослужащие на день рождения. Они сохранили на себе следы пуль и осколков. Именно эти иконы помогли бойцам спастись.