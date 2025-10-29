Россия и США
29 октября, 12:03

Путин рассказал, что российские военные идут вперёд на всех участках СВО

Российские Вооружённые силы ведут наступление на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

Путин рассказал, что российские военные идут вперёд на всех участках СВО. Видео © Life.ru

Глава государства провёл встречу с военнослужащими, которые проходят лечение после ранений. Он сообщил бойцам, что их товарищи продолжают действовать решительно и продвигаться вперёд.

«Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперёд, действуют активно», — сказал российский лидер.

Путин: Все, кто находится на фронте, ведут себя героически
Напомним, что визит Владимира Путина стал значимым актом моральной поддержки для тех, кто защищает интересы своей страны, пожертвовав собственным здоровьем. Также глава государства пришёл не с пустыми руками. Он привёз иконы, которые ему подарили военнослужащие на день рождения. Они сохранили на себе следы пуль и осколков. Именно эти иконы помогли бойцам спастись.

