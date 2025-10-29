Путин обратился к руководству Украины по поводу окружённых бойцов ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо принять ответственное решение относительно судьбы украинских граждан, оказавшихся в окружении. Выступая перед участниками специальной военной операции в госпитале имени П. В. Мандрыка, глава государства подчеркнул, что обсуждал с командующими российскими группировками возможность организации доступа журналистов в районы окружения для объективного освещения ситуации.

«Мы готовы предоставить украинской стороне возможность принять взвешенное решение по своим гражданам и военнослужащим, аналогично тому, как это было осуществлено ранее на «Азовстали», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что политическое руководство Украины должно проявить ответственность за судьбы своих граждан, оказавшихся в зоне боевых действий, и воспользоваться предоставляемой возможностью для организации эвакуации или иных мер по их спасению.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области разворачивается новая эвакуация. Украинские власти в спешном порядке эвакуируют сотни семей из населённых пунктов в районе Купянска. Причиной послужило резкое обострение боевых действий и потеря позиций ВСУ на фронте.