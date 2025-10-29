Украинские блогеры распространили кадры, на которых запечатлена установка флага Российской Федерации на стеле в городе Покровске (Красноармейске).

Украинские блогеры сообщили об установке флага РФ на стеле в Покровске. Видео © Telegram / Юлия Кириенко

В распространённых материалах видно, что российский флаг был водружен на стелу, расположенную в городе, который ранее также носил название Красноармейск.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский признал осложнение оперативной обстановки для ВСУ в районе Покровска (Красноармейска). Глава государства констатировал наличие интенсивных боевых действий как в городской черте, так и на подступах к населённому пункту, отметив дополнительные сложности с логистическим обеспечением.