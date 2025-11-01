Окружённые бойцы ВСУ пьют дождевую воду и умирают от голода в Красноармейске

Украинские солдаты голодают, пьют дождевую воду и медленно умирают за неимением никаких лекарств, находясь на участке фронта под Красноармейском (Покровск). При этом командование ВСУ не даёт приказа к отступлению и не присылает помощь и провизию. Об этом рассказал на допросе сдавшийся в плен украинский военный Вячеслав Кревенко.

«Голодали постоянно. Воды впритык, жажда постоянная. Про медикаменты я вообще молчу — никаких медикаментов. Голод постоянный и жажда. Воду собирали во время дождя. Атмосфера, конечно, была угнетённая. Эвакуации нет, трёхсотые (раненые — прим. Life.ru) орут», — сказал он.

По словам Кревенко, обезболивающих изначально было мало, кому-то из раненых успели его дать, остальным не хватило. Чтобы не слышать крики и стоны сослуживцев с тяжёлыми увечьями, их перетащили в подвалы. Боец признался, что как только с передовой сбежал командир отряда, решено было сдаться. Зная, что свои же могут открыть огонь в спину, мужчина не стал действовать открыто, а незаметно ушёл с напарником в сторону позиций ВС РФ.

«На позициях одни деды, пенсионеры. Им некого уж присылать. Они присылают, лишь бы закрыть дыры. Больше они ничего не могут сделать», — также рассказал Кревенко.