12 контратак за сутки: Тысячи солдат ВСУ не смогли вырваться из «котла» в Покровске

Группировка российских войск «Центр» пресекла попытки ВСУ прорваться из окружения в районе Красноармейска (Покровска). За минувшие сутки российские подразделения отразили 12 контратак украинских сил на северных и северо-западных подступах к городу, доложили в Министерстве обороны РФ.

«Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск», — отлиталось МО РФ.

В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения продолжают продвигаться в городской застройке. Бои идут в микрорайоне Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Кроме того, проводится зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог, где, по данным Минобороны, освобождены 24 здания.