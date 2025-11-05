Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 09:23

12 контратак за сутки: Тысячи солдат ВСУ не смогли вырваться из «котла» в Покровске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii

Группировка российских войск «Центр» пресекла попытки ВСУ прорваться из окружения в районе Красноармейска (Покровска). За минувшие сутки российские подразделения отразили 12 контратак украинских сил на северных и северо-западных подступах к городу, доложили в Министерстве обороны РФ.

«Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск», — отлиталось МО РФ.

В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения продолжают продвигаться в городской застройке. Бои идут в микрорайоне Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Кроме того, проводится зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог, где, по данным Минобороны, освобождены 24 здания.

Смерть или плен: МО РФ даёт ВСУ шанс после приказа Зеленского зачистить «котлы» в Покровске
По оценкам, ранее докладывавшимся президенту России, в районе Красноармейска в окружении может находиться до 5,5 тыс. украинских военных, а на Купянском направлении — ещё до 5 тыс. При этом предложение Москвы использовать оперативную паузу для создания безопасного «окна» работы для журналистов было отклонено Киевом.

