12 контратак за сутки: Тысячи солдат ВСУ не смогли вырваться из «котла» в Покровске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii
Группировка российских войск «Центр» пресекла попытки ВСУ прорваться из окружения в районе Красноармейска (Покровска). За минувшие сутки российские подразделения отразили 12 контратак украинских сил на северных и северо-западных подступах к городу, доложили в Министерстве обороны РФ.
«Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск», — отлиталось МО РФ.
В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения продолжают продвигаться в городской застройке. Бои идут в микрорайоне Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Кроме того, проводится зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог, где, по данным Минобороны, освобождены 24 здания.
По оценкам, ранее докладывавшимся президенту России, в районе Красноармейска в окружении может находиться до 5,5 тыс. украинских военных, а на Купянском направлении — ещё до 5 тыс. При этом предложение Москвы использовать оперативную паузу для создания безопасного «окна» работы для журналистов было отклонено Киевом.
