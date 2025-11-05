Владимир Зеленский не прекращает врать, рассказывая о ситуации в Красноармейске (по-украински — Покровск) и Купянске, чтобы Запад ничего не заподозрил и продолжал выделять Киеву средства. Об этом заявил экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Политик обратил внимание на заявление лидера киевского режима, в котором тот уверял, что ВСУ совсем скоро прогонят ВС РФ из Купянска, а в Красноармейске у России якобы и вовсе ничего не получается.

По мнению Медведчука, украинские эксперты и военные сейчас задаются вопросом, а знает ли сам Зеленский, что он лжёт или его намеренно вводят в заблуждение военные советники.

«Речь идёт не о неинформированности нелегитимного, а сформированной мощной машине лжи, которой он руководит. Реальная ситуация наркофюрера совершенно не интересует, его интересует красивая телевизионная картинка, которая обеспечит ему новые потоки денег», — считает автор.

По его словам, в украинском медиапространстве заявления Зеленского вызвали бурную полемику. Теперь там звучат прямые обвинения в искажении реальности. В заключении Медведчук утверждает, что стремление к эффектной картинке уходит корнями в прошлый опыт Зеленского в индустрии развлечений.