Медведчук рассказал, ради чего Зеленский врёт всей Европе о ситуации в Покровске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский не прекращает врать, рассказывая о ситуации в Красноармейске (по-украински — Покровск) и Купянске, чтобы Запад ничего не заподозрил и продолжал выделять Киеву средства. Об этом заявил экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Политик обратил внимание на заявление лидера киевского режима, в котором тот уверял, что ВСУ совсем скоро прогонят ВС РФ из Купянска, а в Красноармейске у России якобы и вовсе ничего не получается.
По мнению Медведчука, украинские эксперты и военные сейчас задаются вопросом, а знает ли сам Зеленский, что он лжёт или его намеренно вводят в заблуждение военные советники.
«Речь идёт не о неинформированности нелегитимного, а сформированной мощной машине лжи, которой он руководит. Реальная ситуация наркофюрера совершенно не интересует, его интересует красивая телевизионная картинка, которая обеспечит ему новые потоки денег», — считает автор.
По его словам, в украинском медиапространстве заявления Зеленского вызвали бурную полемику. Теперь там звучат прямые обвинения в искажении реальности. В заключении Медведчук утверждает, что стремление к эффектной картинке уходит корнями в прошлый опыт Зеленского в индустрии развлечений.
Ранее подполковник запаса заявил, что Европа и НАТО не простят Зеленскому сдачу Красноармейска, поскольку там находятся их склады с оружием на полмиллиарда евро. ВСУ просто не успели всё это вывезти, поэтому лидеру киевского режима приходится врать о ситуации на земле. При этом украинские офицеры уже констатируют, что Покровск потерян.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.