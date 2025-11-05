Российские вооружённые силы создают оперативное окружение для украинской группировки в районе Димитрова Донецкой Народной Республики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Расстояние Красноармейск — Родинское всё время сокращается с обеих сторон, а это приводит к полному окружению украинской группировки в районе Димитрова», — пояснил Марочко.

По его словам, продолжающееся продвижение российских подразделений на этом стратегическом участке фронта создаёт реальную угрозу полной блокады украинских формирований, дислоцированных в данном населённом пункте.

Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы установили контроль над 19 зданиями в северной, восточной и юго-восточной частях города Димитрова в Донецкой Народной Республике и продолжили наступление в направлении микрорайона Западный. Подразделения продолжают расширять зону контроля и усиливать окружение группировки Вооруженных сил Украины.