Российские войска освободили 19 зданий в Димитрове

Российские войска освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвинулись в сторону микрорайона Западный. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ.

Напомним, российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. Подразделения 5-й мотострелковой бригады ведут бои, освобождая дом за домом, улицу за улицей.