Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:22

Российские войска освободили 19 зданий в Димитрове

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвинулись в сторону микрорайона Западный. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ.

Экс-замглавы МО Украины призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Димитрова
Экс-замглавы МО Украины призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Димитрова

Напомним, российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. Подразделения 5-й мотострелковой бригады ведут бои, освобождая дом за домом, улицу за улицей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar