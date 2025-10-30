Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 14:15

Российские войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Димитрове

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. По данным Минобороны РФ, подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях города.

«Подразделения продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении», — сообщили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие ведут бои, освобождая дом за домом, улицу за улицей. Это позволяет улучшать тактическое положение на данном направлении.

Ситуация в Димитрове свидетельствует о напряженных боях за контроль над стратегически важным населенным пунктом. Российские войска методично продвигаются вперёд, стремясь установить полный контроль над городом.

ВСУ предприняли 9 попыток прорвать «‎адское кольцо» у Покровска. Вот чем это кончилось
ВСУ предприняли 9 попыток прорвать «‎адское кольцо» у Покровска. Вот чем это кончилось

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении у Мирнограда и около 5,5 тыс. — у Покровска. Life.ru писал, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar