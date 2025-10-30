Российские войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Димитрове
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. По данным Минобороны РФ, подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях города.
«Подразделения продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении», — сообщили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие ведут бои, освобождая дом за домом, улицу за улицей. Это позволяет улучшать тактическое положение на данном направлении.
Ситуация в Димитрове свидетельствует о напряженных боях за контроль над стратегически важным населенным пунктом. Российские войска методично продвигаются вперёд, стремясь установить полный контроль над городом.
Ранее президенту России Владимиру Путину доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении у Мирнограда и около 5,5 тыс. — у Покровска. Life.ru писал, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров.
