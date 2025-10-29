Россия и США
29 октября, 10:15

Бойцы «Центра» проводят зачистку от ВСУ в районе Димитрова в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Стало известно о продолжающейся военной операции в районе населённого пункта Димитров (Мирноград) в ДНР. Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширяют зону контроля в восточной части населённого пункта. Военнослужащие группировки войск «Центр» проводят целенаправленную зачистку. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6», — говорится в сообщении ведомства.

Бойцы группировки «Центр» пресекли контратаку ВСУ со стороны Гришино в ДНР
Ранее Life.ru сообщал, что подразделение ФСБ «Горыныч» ликвидировало три ДРГ под Константиновкой. Оперативная группа действовала совместно с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады. Кроме того, операторами подразделения был выявлен и поражен вражеский пункт управления беспилотниками.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
