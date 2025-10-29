Бойцы «Центра» проводят зачистку от ВСУ в районе Димитрова в ДНР

Стало известно о продолжающейся военной операции в районе населённого пункта Димитров (Мирноград) в ДНР. Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширяют зону контроля в восточной части населённого пункта. Военнослужащие группировки войск «Центр» проводят целенаправленную зачистку. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделение ФСБ «Горыныч» ликвидировало три ДРГ под Константиновкой. Оперативная группа действовала совместно с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады. Кроме того, операторами подразделения был выявлен и поражен вражеский пункт управления беспилотниками.