Российские военные из группировки «Центр» успешно отразили попытку украинских войск контратаковать в районе Покровска. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, украинские силы предприняли попытку прорыва из населенного пункта Гришино (ДНР) с использованием бронетехники, вероятно, с целью деблокировать свои подразделения, оказавшиеся в окружении.

В самом Покровске российские войска продолжают выдавливать остатки украинских сил из городской застройки, продвигаясь к югу от железнодорожной линии. Микрорайон Троянда полностью перешёл под контроль российских сил.

Помимо этого, российские бойцы пресекли три попытки украинских войск прорваться на север, уничтожив при этом более 180 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

Ранее сообщалось, что около 4000 бойцов ВСУ могут столкнуться с угрозой затопления вследствие атак, нацеленных на Белгородское водохранилище. Подъём уровня воды может достичь Волчанска, откуда производились запуски дронов по плотине.