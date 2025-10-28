Около 4000 военнослужащих ВСУ могут столкнуться с угрозой затопления вследствие атак, нацеленных на Белгородское водохранилище. Источники Mash предполагают, что подъём уровня воды может достичь Волчанска, откуда производились запуски дронов по плотине.

В таком сценарии оборонительные линии 57-й и 58-й бригад противника будут смыты, что по оценкам, сделает невозможным удержание города и устранит преграды для наступления российских войск в Харьковской области. На данный момент ситуация оценивается как стабильная, так как водохранилище находится под контролем ВС РФ: четыре предыдущие атаки БПЛА не привели к успеху.

Затопленная зона относится к необитаемой территории («серой зоне»), откуда все мирные жители были эвакуированы. В Белгородской области было отселено 156 человек, однако 13 из них уже вернулись в свои жилища. Утверждается, что к жилым районам вода не приближалась, а их безопасность обеспечивается круглосуточным присутствием полиции и силовиков. Предупреждается, что масштабная угроза, связанная с выходом реки Донец из берегов на период до двух недель, возникнет только в случае полного разрушения плотины.