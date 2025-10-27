Военный эксперт Франц Клинцевич и гидролог Михаил Болгов в беседе с Life.ru выразили обеспокоенность тем, что подрыв дамбы в Белгородской области может привести к катастрофическому наводнению. По их мнению, это грозит серьёзными последствиями для населения близлежащих населённых пунктов.

Любая дамба, предназначенная для сбора большого количества воды или для выработки электроэнергии, при прорыве может привести к серьёзным последствиям для ближайших населённых пунктов. Особенно зимой — риск подтоплений больших территорий, это большое бедствие, и это понятно. То, что ВСУ хотят уничтожить дамбу в Белгороде, — известный факт, и я не считаю, что у них получится реализовать подобные сценарии, несмотря на прошлые попытки. Франц Клинцевич Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

Эксперт также выразил удивление тому, что ВСУ открыто занимаются терроризмом, получая при этом поддержку от представителей западных стран. Он назвал произошедшее немыслимым, даже учитывая напряжённость отношений два десятилетия назад. Клинцевич подчеркнул, что действия Армии России, использующей высокоточное оружие, говорят сами за себя, и отметил необходимость осторожного подхода к сложившейся ситуации, чтобы избежать серьёзных последствий, таких как возможные санкции со стороны Запада.

«[Президент РФ Владимир] Путин недавно заявил, что Россия будет реагировать — и это не случайно. Время сдержанной и политкорректной терпеливости, надеюсь, истекло. Российской власти пришлось проявлять максимальную выдержку в условиях колоссального военно-технического, экономического, информационного и психологического давления», — подчеркнул Клинцевич.

Опасность подрыва дамбы подтвердил и гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. Он отметил, что данная конструкция в Белгородской области капитальная и просто так не поддаётся разрушению. Для этого необходим целенаправленный удар, чтобы образовалась «волна прорыва», представляющая опасность для населения ниже по течению.

«Если такая ситуация случится, если сооружение разрушится, то дальше будет наблюдаться техногенное наводнение. Есть такой термин, когда в результате разрушения наших построек образуется повышенный уровень воды в нижнем течении. Это очень опасно, поскольку это не соответствует никаким естественным наводнениям. Это гораздо больше, и ущербы будут большие для тех сооружений, жителей, объектов экономики, инфраструктуры, которые там внизу находятся. Но уничтожить такую дамбу очень и очень сложно», — отметил Болгов.