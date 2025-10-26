Вода наступает в Белгородской области после повреждения дамбы бойцами ВСУ
Гладков: После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены огороды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R. de Bruijn_Photography
Обстановка в Шебекинском округе после удара ВСУ по плотине остаётся стабильной, но вода затопила огороды. В четырёх населённых пунктах провели подомовой обход населения. В ПВР в Шебекино и Белгороде разместились 16 человек, некоторые уехали к родственникам. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Обстановка после атаки ВСУ по плотине. Видео © Настоящий Гладков
Жилые дома не подтоплены, однако вода частично задела чуть более десяти частных огородов. Гладков подчеркнул, что поводов для паники нет, ситуация под контролем.
«Сейчас максимально мониторим ситуацию и в зависимости от угроз будем информировать вас, дорогие друзья. Поэтому доверяйте только проверенной информации. Видим, что в интернете много очень лживых вбросов, которые не соответствуют действительности», — написал глава области.
В распоряжение правительства поступило 877 млн рублей из федерального центра. Средства направят 47 сельскохозяйственным предприятиям на возмещение ущерба. Этот вопрос будет вынесен на заседание правительства, заключил Гладков.
Напомним, что украинские войска нанесли удар по плотине в Белгородской области, из-за чего в регионе возникла угроза подтопления. В связи с этим администрация региона предложила жителям нескольких населённых пунктов эвакуироваться.
