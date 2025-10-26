Сектор Газа
Вода наступает в Белгородской области после повреждения дамбы бойцами ВСУ

Гладков: После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены огороды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R. de Bruijn_Photography

Обстановка в Шебекинском округе после удара ВСУ по плотине остаётся стабильной, но вода затопила огороды. В четырёх населённых пунктах провели подомовой обход населения. В ПВР в Шебекино и Белгороде разместились 16 человек, некоторые уехали к родственникам. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстановка после атаки ВСУ по плотине. Видео © Настоящий Гладков

Жилые дома не подтоплены, однако вода частично задела чуть более десяти частных огородов. Гладков подчеркнул, что поводов для паники нет, ситуация под контролем.

«Сейчас максимально мониторим ситуацию и в зависимости от угроз будем информировать вас, дорогие друзья. Поэтому доверяйте только проверенной информации. Видим, что в интернете много очень лживых вбросов, которые не соответствуют действительности», — написал глава области.

В распоряжение правительства поступило 877 млн рублей из федерального центра. Средства направят 47 сельскохозяйственным предприятиям на возмещение ущерба. Этот вопрос будет вынесен на заседание правительства, заключил Гладков.

Три женщины пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

Напомним, что украинские войска нанесли удар по плотине в Белгородской области, из-за чего в регионе возникла угроза подтопления. В связи с этим администрация региона предложила жителям нескольких населённых пунктов эвакуироваться.

