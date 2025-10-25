Сектор Газа
25 октября, 09:24

Плотина Белгородского водохранилища повреждена из-за удара ВСУ, есть угроза подтопления

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Повреждение плотины Белгородского водохранилища после удара ВСУ создает серьезную угрозу подтопления. Власти области опасаются, что разрушение плотины может вызвать подтопление поймы реки и затопление нескольких улиц, где проживает около 1000 человек. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что враг может попытаться ещё раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населённых пунктов», — пишет в Телеграм-канале Гладков.

В связи с этим власти начали организовывать выезд жителей в пункты временного размещения в Белгороде. Опасные районы — улицы в селе Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино. Подробности можно узнать через чаты села или по телефону 112.

А 23 октября в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области погибла женщина. FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

