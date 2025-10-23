Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 03:48

Богомаз: Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки украинского беспилотника погибла женщина. Инцидент произошёл в селе Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулём автомобиля», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

В своём сообщении Богомаз выразил соболезнования родным погибшей. Он подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь.

Новости СВО. ВС РФ взяли Ивановку и Павловку, выкашивают ВСУ в Покровской воронке, Зеленский разводит скандинавов на помощь, 23 октября
Новости СВО. ВС РФ взяли Ивановку и Павловку, выкашивают ВСУ в Покровской воронке, Зеленский разводит скандинавов на помощь, 23 октября

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системы ПВО успешно перехватили группу беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Губернатор региона Александр Гусев информировал об уничтожении не менее восьми дронов над территорией нескольких районов и одного городского округа. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar