Богомаз: Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

В результате атаки украинского беспилотника погибла женщина. Инцидент произошёл в селе Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулём автомобиля», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

В своём сообщении Богомаз выразил соболезнования родным погибшей. Он подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системы ПВО успешно перехватили группу беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Губернатор региона Александр Гусев информировал об уничтожении не менее восьми дронов над территорией нескольких районов и одного городского округа. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.