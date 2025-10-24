«Ошеломляющий» ответ РФ на удары ВСУ может состоять из трёх этапов, заявил военэксперт

Обещанный президентом РФ Владимиром Путиным сокрушительный ответ на атаки украинской армии вглубь российской территории может быть реализован в три фазы, не исключая применение ядерного арсенала. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Первая фаза, согласно мнению эксперта, предполагает массированный ракетный удар с использованием крылатых ракет по предприятиям военно-промышленного комплекса, расположенным в странах-членах Североатлантического альянса и обеспечивающих Украину вооружением.

Второй этап, по мнению военного аналитика, будет характеризоваться нанесением как одиночных, так и групповых ракетных ударов с применением ядерных боеголовок.

«В этом плане возможны одиночные или групповые удары по акваториям Мирового океана или незаселённым районам. Не исключены и высотные ядерные взрывы малой мощности (или большой — в зависимости от обстановки) над территорией противника», — подчеркнул обозреватель «Газеты.ru».

Третья фаза может включать в себя нанесение тактического ядерного удара по правительственному кварталу в столице Украины, Киеве, а также уничтожение каскада гидроэлектростанций и водохранилищ на реке Днепр посредством ядерных взрывов.