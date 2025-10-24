Сектор Газа
24 октября, 14:11

«Ошеломляющий» ответ РФ на удары ВСУ может состоять из трёх этапов, заявил военэксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обещанный президентом РФ Владимиром Путиным сокрушительный ответ на атаки украинской армии вглубь российской территории может быть реализован в три фазы, не исключая применение ядерного арсенала. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Первая фаза, согласно мнению эксперта, предполагает массированный ракетный удар с использованием крылатых ракет по предприятиям военно-промышленного комплекса, расположенным в странах-членах Североатлантического альянса и обеспечивающих Украину вооружением.

Рябков: Враждебная политика НАТО ведёт к риску ядерного столкновения
Второй этап, по мнению военного аналитика, будет характеризоваться нанесением как одиночных, так и групповых ракетных ударов с применением ядерных боеголовок.

«В этом плане возможны одиночные или групповые удары по акваториям Мирового океана или незаселённым районам. Не исключены и высотные ядерные взрывы малой мощности (или большой — в зависимости от обстановки) над территорией противника», — подчеркнул обозреватель «Газеты.ru».

Третья фаза может включать в себя нанесение тактического ядерного удара по правительственному кварталу в столице Украины, Киеве, а также уничтожение каскада гидроэлектростанций и водохранилищ на реке Днепр посредством ядерных взрывов.

Военный эксперт раскрыл единственный способ полного уничтожения ВПК Украины
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин «охладил пыл» генералов НАТО оружием «Судного дня». По словам специалистов, Москве есть чем ответить в случае угрозы. Тем временем и в США не отступают. Дональд Трамп заявил, что США располагают секретным современным вооружением.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

    avatar