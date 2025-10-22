Полное разрушение военно-промышленного потенциала Украины возможно лишь посредством использования ядерного вооружения. Такое мнение высказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный лётчик РФ. Он отметил, что непрерывные поставки оружия со стороны западных государств делают задачу полного разоружения украинской армии практически невыполнимой.

«Полностью обезоружить ВСУ не получится, поскольку им поставляют вооружение западные страны. Эта помощь будет составлять примерно 25–30%. Запад может ослабеть или потерять к этому интерес, потому что заглядывает на то, как ведут себя США», — подчеркнул Попов в беседе с NEWS.ru.

Военный эксперт также указал на снижение энтузиазма некоторых стран-членов НАТО в отношении поддержки Украины, связывая это со сменой политического руководства в США. Экс-глава Белого дома Джо Байден, отличавшийся ярко выраженной антироссийской позицией и активно поддерживавший Украину, уступил место новой администрации, что привело к некоторому ослаблению поддержки со стороны ряда государств альянса.

Хотя ситуация может измениться в будущем, уничтожение ВПК Украины в полном объёме, по мнению Попова, возможно исключительно при условии применения ядерного оружия.

А ранее Life.ru писал, что усиление ударов по украинскому ВПК призвано подтолкнуть Киев к миру. По словам специалиста, западные государства считают Россию противником и поэтому наращивают свой военно-промышленный комплекс, готовясь к конфронтации.