«Подтолкнуть к решениям»: Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины

Активизация российских ударов по украинскому ВПК преследует цель оказать давление на Киев и побудить его к политическому урегулированию. Об этом MK.ru сообщил военный эксперт Евгений Линин.

«Из-за позиции Киева и Европы мирные соглашения пока невозможны даже при посредничестве США. Поэтому, видимо, было принято решение о системном уничтожении военно-промышленного потенциала Украины. Цель — подтолкнуть противника к принятию политических решений», — сказал эксперт.

Линин пояснил, что данное решение также нацелено на страны НАТО и Европы. Он отметил, что западные государства считают Россию противником и поэтому наращивают свой военно-промышленный комплекс, готовясь к конфронтации.

Ранее стало известно о масштабной ночной операции, проведённой в воскресенье. ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК с использованием высокоточного оружия большой дальности. Атака проводилась с применением морских, наземных и воздушных средств поражения, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Также в операции были задействованы ударные дроны.