«Ноль реакции от мира»: Зеленский закатил истерику из-за российских ударов по ВПК Украины

Западные страны подверглись резкой критике со стороны Владимира Зеленского из-за отсутствия реакции на ночную атаку России по ВПК Украины. По его словам, Москва якобы игнорирует все предложения остановить конфликт.

«Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал», — сказал он.

Зеленский также призвал международное сообщество усилить давление на Кремль и активнее защищать Украину.

Ранее Зеленский заявил о необходимости одностороннего прекращения огня после ночной атаки России на объекты ВПК Украины. Он подчеркнул, что такой шаг может открыть путь к дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, Соединённые Штаты и страны Европы должны активизировать давление на Москву, чтобы добиться окончания войны.