«Болтовня для отвода глаз»: В Совфеде объяснили призыв Зеленского к прекращению огня

«Этой болтовне цена очень небольшая, и веры ей нет. Надо работать с серьёзными предложениями, которые проработаны, которые представляют из себя системный взгляд на вещи. Об этом всё время говорит и наш президент, и вообще об этом идёт разговор», — отметил Карасин.