«Болтовня для отвода глаз»: В Совфеде объяснили призыв Зеленского к прекращению огня
Сенатор Карасин назвал болтовнёй призыв Зеленского к прекращению огня
Обложка © ТАСС / ЕРА
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал призыв Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе, назвав его пустой болтовнёй. Своё мнение сенатор озвучил в беседе с «Лентой.ру».
«Этой болтовне цена очень небольшая, и веры ей нет. Надо работать с серьёзными предложениями, которые проработаны, которые представляют из себя системный взгляд на вещи. Об этом всё время говорит и наш президент, и вообще об этом идёт разговор», — отметил Карасин.
По мнению сенатора, публичные высказывания Зеленского – это лишь дымовая завеса, отвлекающая от реальных целей. Он считает, что истинные решения принимаются за пределами Украины, а западные союзники должны сосредоточиться на разработке конструктивных предложений, а не на разжигании вражды. Карасин подчеркнул, что Россия готова рассмотреть серьёзные предложения, если они поступят.
Напомним, ранее Зеленский выступил с заявлением о необходимости одностороннего прекращения огня после ночной атаки России на объекты ВПК Украины. При этом он призвал страны ЕС активизировать давление на Москву.
