Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 12:50

«Болтовня для отвода глаз»: В Совфеде объяснили призыв Зеленского к прекращению огня

Сенатор Карасин назвал болтовнёй призыв Зеленского к прекращению огня

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал призыв Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе, назвав его пустой болтовнёй. Своё мнение сенатор озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«Этой болтовне цена очень небольшая, и веры ей нет. Надо работать с серьёзными предложениями, которые проработаны, которые представляют из себя системный взгляд на вещи. Об этом всё время говорит и наш президент, и вообще об этом идёт разговор», — отметил Карасин.

По мнению сенатора, публичные высказывания Зеленского – это лишь дымовая завеса, отвлекающая от реальных целей. Он считает, что истинные решения принимаются за пределами Украины, а западные союзники должны сосредоточиться на разработке конструктивных предложений, а не на разжигании вражды. Карасин подчеркнул, что Россия готова рассмотреть серьёзные предложения, если они поступят.
На Западе раскрыли план Зеленского по разжиганию войны между Россией и НАТО
На Западе раскрыли план Зеленского по разжиганию войны между Россией и НАТО

Напомним, ранее Зеленский выступил с заявлением о необходимости одностороннего прекращения огня после ночной атаки России на объекты ВПК Украины. При этом он призвал страны ЕС активизировать давление на Москву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar