Зеленский после ночной атаки взмолился о перемирии, но с одним условием

Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости одностороннего прекращения огня после ночной атаки России на объекты военно‑промышленного комплекса Украины. При этом он призвал страны ЕС активизировать давление на Москву, чтобы добиться окончания конфликта.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в ночь на 5 октября российская сторона выпустила более 500 дронов по объектам ВПК Украины.

Ранее стало известно о проведении масштабной ночной операции в воскресенье. Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК с использованием высокоточного оружия большой дальности. В ходе операции применялись различные типы вооружений, включая морское, наземное и воздушное базирование, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.