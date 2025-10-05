Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 09:38

Зеленский после ночной атаки взмолился о перемирии, но с одним условием

Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня после ночной атаки ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости одностороннего прекращения огня после ночной атаки России на объекты военно‑промышленного комплекса Украины. При этом он призвал страны ЕС активизировать давление на Москву, чтобы добиться окончания конфликта.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в ночь на 5 октября российская сторона выпустила более 500 дронов по объектам ВПК Украины.

ВС РФ нанесли удары по железнодорожным узлам в Сумской области
ВС РФ нанесли удары по железнодорожным узлам в Сумской области

Ранее стало известно о проведении масштабной ночной операции в воскресенье. Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК с использованием высокоточного оружия большой дальности. В ходе операции применялись различные типы вооружений, включая морское, наземное и воздушное базирование, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar