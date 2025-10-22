Рябков: Враждебная политика НАТО ведёт к риску ядерного столкновения

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что враждебная политика НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав. Об этом он сказал на заседании, посвящённом политике России в области ядерного нераспространения.

«Среди негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, а также развитие этим самопровозглашённым ядерным альянсом схем совместных ядерных миссий, включая расширение географии присутствия США в Европе и круга стран, которым делегируется доставка американских спецбоеприпасов к целям», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что планы США и их союзников по выводу оружия в космос и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе подрывают диалог по ядерному разоружению. При этом Москва, по его словам, сохраняет готовность к политико-дипломатическим решениям в сфере контроля над вооружениями.

Замминистра также напомнил, что после окончания срока действия ДСНВ в феврале 2026 года Россия и США могли бы продолжить соблюдать его количественные ограничения ещё в течение года. Однако, по словам Рябкова, жизнеспособность этой инициативы возможна только при отказе Вашингтона от антироссийской линии.

Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой полный отказ от наследия ДСНВ и предложил временно сохранить положения договора после 2026 года.