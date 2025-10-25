Жителям белгородских сёл предложили уехать после удара ВСУ по плотине

Он предупредил, что в случае повторных атак на повреждённую плотину Белгородского водохранилища может возникнуть угроза подтопления этих территорий, где проживает около тысячи человек. Губернатор также сообщил, что с 24 по 25 октября в регионе было сбито 35 беспилотников, а в Белгороде по его поручению началось возведение новых защитных сооружений на остановках и в местах скопления людей.