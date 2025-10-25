Жителям белгородских сёл предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WendysPhotos73
Власти Белгородской области предложили жителям нескольких населённых пунктов временно покинуть дома из-за угрозы затопления после удара ВСУ по плотине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Гладков пояснил, что эвакуация касается жителей конкретных улиц в сёлах Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайоне Титовка Шебекино, которым предложили размещение в пунктах временного размещения Белгорода.
Он предупредил, что в случае повторных атак на повреждённую плотину Белгородского водохранилища может возникнуть угроза подтопления этих территорий, где проживает около тысячи человек. Губернатор также сообщил, что с 24 по 25 октября в регионе было сбито 35 беспилотников, а в Белгороде по его поручению началось возведение новых защитных сооружений на остановках и в местах скопления людей.
Напомним, повреждение плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ создаёт серьёзную угрозу подтопления территорий. Власти региона опасаются, что возможное разрушение гидротехнического сооружения может привести к затоплению поймы реки и нескольких улиц в приграничных населённых пунктах, где проживает около 1000 человек.
