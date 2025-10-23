Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и пригород возросло до 20

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области увеличилось количество пострадавших до 20 человек. В частности, атака на остановочный комплекс в Белгороде привела к травмам ещё троих мирных жителей. Среди пострадавших 17-летняя девушка, которая находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Также в Белгороде при атаке беспилотника на административное здание пострадал мужчина. В городской больнице №2 г. Белгорода врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и грудной клетки», — добавил он.

Кроме того, в Белгороде пострадал мужчина при атаке на административное здание, а в Белгородском районе — два мирных жителя. Среди раненых есть и дети: 12-летний мальчик получил осколочные ранения в посёлке Майский.

Напомним, что изначально Life.ru рассказывал о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района. После атаки украинских дронов также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий.