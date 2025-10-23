Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 17:30

Силы ПВО уничтожили 20 дронов над Белгородской областью за четыре часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российская противовоздушная оборона успешно отразила атаку беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 16:00 до 20:00 мск над регионом было уничтожено 20 украинских БПЛА самолётного типа.

Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района после атаки украинских БПЛА. Также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий.

BannerImage
Наталья Демьянова
