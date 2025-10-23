Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены 12 мирных жителей

В селе Стрелецкое Белгородского района пострадали шесть человек (четверо мужчин и две женщины) в результате удара по коммерческому объекту. У мужчин диагностированы осколочные ранения конечностей, у женщин – осколочные ранения руки, живота и ног. Также беспилотник атаковал остановку, где пострадали пять женщин с ранениями головы и ног, и 17-летний юноша, получивший баротравму и осколочное ранение ноги. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.