Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены 12 мирных жителей
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района после атаки украинских беспилотников. Также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий.
«Белгород и Белгородский район под массированными атаками беспилотников ВСУ. Ранены двенадцать мирных жителей», — написал Гладков в Telegram-канале.
В селе Стрелецкое Белгородского района пострадали шесть человек (четверо мужчин и две женщины) в результате удара по коммерческому объекту. У мужчин диагностированы осколочные ранения конечностей, у женщин – осколочные ранения руки, живота и ног. Также беспилотник атаковал остановку, где пострадали пять женщин с ранениями головы и ног, и 17-летний юноша, получивший баротравму и осколочное ранение ноги. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области. Инцидент произошёл на днях в селе Новостроевка-Первая.
