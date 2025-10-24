Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 16:00

Три женщины пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

Место прилёта дрона ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Место прилёта дрона ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные атаковали Белгород и посёлок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего ранения получили три местных жительницы. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде пострадали две женщины. В городской больнице №2 г. Белгорода одной диагностировали ушиб плеча, второй — минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги», — сказано в его сообщении.

Третья пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, она получила баротравму во время атаки ВСУ на посёлок Октябрьский. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дрон по жилому дому в Красногорске
Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дрон по жилому дому в Красногорске

Утром 24 октября Гладков сообщил, что более 20 мирных жителей получили различные ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Две девушки на данный момент находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar