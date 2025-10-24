Три женщины пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

Украинские военные атаковали Белгород и посёлок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего ранения получили три местных жительницы. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде пострадали две женщины. В городской больнице №2 г. Белгорода одной диагностировали ушиб плеча, второй — минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги», — сказано в его сообщении.

Третья пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, она получила баротравму во время атаки ВСУ на посёлок Октябрьский. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Утром 24 октября Гладков сообщил, что более 20 мирных жителей получили различные ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Две девушки на данный момент находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизнь.