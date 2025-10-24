Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дрон по жилому дому в Красногорске
Беспилотник ВСУ, нанёсший удар по многоквартирному дому в Красногорске, вероятно, прибыл с украинской территории, избегая обнаружения радарами благодаря особенностям ландшафта. Такое мнение выразил генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, БПЛА мог двигаться, используя минимальную высоту полёта.
«Если предположить, что это был БПЛА самолётного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт призвал установить тип беспилотного летательного аппарата. Если это квадрокоптер, велика вероятность, что сборка и запуск были осуществлены украинскими агентами непосредственно с территории Подмосковья, где они находились под видом вынужденных переселенцев, отметил он.
Липовой полагает, что цель дрона была иная. Если БПЛА оказался в здании, врезавшись в произвольный жилой дом, это говорит о том, что он отклонился от запланированного маршрута, подытожил эксперт.
Напомним, что утром 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненного при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля, рядом с ним сейчас бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помочь с временным жильём.
