Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дрон по жилому дому в Красногорске

Беспилотник ВСУ, нанёсший удар по многоквартирному дому в Красногорске, вероятно, прибыл с украинской территории, избегая обнаружения радарами благодаря особенностям ландшафта. Такое мнение выразил генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, БПЛА мог двигаться, используя минимальную высоту полёта.

«Если предположить, что это был БПЛА самолётного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт призвал установить тип беспилотного летательного аппарата. Если это квадрокоптер, велика вероятность, что сборка и запуск были осуществлены украинскими агентами непосредственно с территории Подмосковья, где они находились под видом вынужденных переселенцев, отметил он.

Липовой полагает, что цель дрона была иная. Если БПЛА оказался в здании, врезавшись в произвольный жилой дом, это говорит о том, что он отклонился от запланированного маршрута, подытожил эксперт.