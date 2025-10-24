Раненого при взрыве малыша выносили из дома в Красногорске в крови и осколках

Ребёнок, который пострадал в результате взрыва в Красногорске, был сильно окровавлен и покрыт осколками, когда его выносили из повреждённой квартиры. Мать, также раненая, следовала за ним, неся порезы на ногах. Об этом соседи рассказали корреспондентам Life.ru.

Видео © Life.ru

«Мальчика маленького на руках выносили всего в осколках, мама бежала за ним с перемотанными ногами», — говорит соседка.

Пара на всякий случай спряталась в ванной во время ЧП, а когда опасность нового удара миновала, они уже эвакуировались. Беспилотник врезался в многоэтажку на бульваре Космонавтов, пробив стену здания. Затем дрон сдетонировал, разрушив вторую стену дома со стороны двора. Квартира на 14-м этаже была пробита насквозь. Жильцы дома говорят, что в подъезде также разрушен лифт, и сейчас людей не пускают в квартиры. На месте происшествия работают экстренные службы.

За ночь расчёты ПВО России уничтожили 111 беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 34, а также в Брянской области (25 дронов) и Калужской области (11). В Красногорске украинский БПЛА врезался в жилой дом, пострадали минимум пять человек. Там развернули оперативный штаб после атаки беспилотника. Пожара в жилом доме не произошло.