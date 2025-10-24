В Красногорске развернули оперативный штаб после атаки беспилотника

В Красногорске в Московской области развернули оперативный штаб после ночного удара по жилому дому. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.







«Здание обследовали специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. Мы окажем поддержку всем пострадавшим и их семьям», — отметил он.

Напомним, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы. Примерно 70 жителей пострадавшего дома были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.