24 октября, 04:33

В Красногорске развернули оперативный штаб после атаки беспилотника

Обложка © Telegram / Дмитрий Волков — глава городского округа Красногорск

В Красногорске в Московской области развернули оперативный штаб после ночного удара по жилому дому. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Место происшествия. Фото © Telegram / Дмитрий Волков - глава городского округа Красногорск

«Здание обследовали специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. Мы окажем поддержку всем пострадавшим и их семьям», — отметил он.

Напомним, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы. Примерно 70 жителей пострадавшего дома были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.

Тимур Хингеев
