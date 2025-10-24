За ночь расчёты ПВО уничтожили 111 беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 111 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 34 — сбили над Ростовской областью, 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Калужской областью, десять — над Новгородской областью. По семь БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Ещё пять беспилотников сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона перехватили над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Ранее в подмосковном Красногорске в квартире произошёл взрыв из-за беспилотника. В результате атаки пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Трёх взрослых пострадавших госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и лёгкими травмами голени. Около 70 жильцов были эвакуированы из многоквартирного дома. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах. На месте происшествия находятся экстренные службы, правоохранители, сотрудники МЧС и глава округа.