24 октября, 04:00

70 жильцов многоквартирного дома эвакуированы после прилёта БПЛА в Красногорске

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Около 70 жильцов были эвакуированы из многоквартирного дома в Красногорске в связи со взрывом, произошедшим из-за прилёта БПЛА в здание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.

«Самостоятельно эвакуировались 70 человек до прибытия пожарных подразделений», — уточняет агентство.

В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.

Напомним, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы. На месте происшествия находятся экстренные службы, правоохранители, сотрудники МЧС и глава округа. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

