Регион
24 октября, 03:47

При атаке БПЛА ВСУ в Красногорске пострадали четыре взрослых и один ребёнок

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, четверых пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.

«Пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена. Также сообщается о выбитых стёклах минимум в пяти квартирах. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
