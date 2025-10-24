При атаке БПЛА ВСУ в Красногорске пострадали четыре взрослых и один ребёнок
Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, четверых пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.
«Пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена. Также сообщается о выбитых стёклах минимум в пяти квартирах. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.