При атаке БПЛА ВСУ в Красногорске пострадали четыре взрослых и один ребёнок

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди которых один ребёнок. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, четверых пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.

«Пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена. Также сообщается о выбитых стёклах минимум в пяти квартирах. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.