Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Часть стены вырвало взрывной волной. Выбиты стёкла минимум в пяти квартирах, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мощный взрыв произошёл в квартире на 13-м этаже на бульваре Космонавтов около 40 минут назад. Стёкла и куски фасада здания разбросаны по всему двору.





В квартире могли находиться люди, информация о пострадавших уточняется. К месту взрыва приехала скорая и полиция, территория оцеплена. Причины взрыва выясняются.

Ранее тела двух человек были обнаружены в салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы. Сегодня около 2:30 ночи жители московского района Тёплый Стан увидели полыхающие автомобили. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ 2206, Audi, Volkswagen и Ford (все на московских номерах). После того как пожар потушили, провели осмотр авто и обнаружили тела двух человек в салоне УАЗа. В данный момент точные причины произошедшего выясняются.