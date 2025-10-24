Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 02:34

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Часть стены вырвало взрывной волной. Выбиты стёкла минимум в пяти квартирах, сообщает SHOT.

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, мощный взрыв произошёл в квартире на 13-м этаже на бульваре Космонавтов около 40 минут назад. Стёкла и куски фасада здания разбросаны по всему двору.

  • Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Фото © SHOT
    Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Фото © SHOT
  • Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Фото © SHOT
    Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Фото © SHOT

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. Фото © SHOT

1 / 2

В квартире могли находиться люди, информация о пострадавших уточняется. К месту взрыва приехала скорая и полиция, территория оцеплена. Причины взрыва выясняются.

В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту
В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту

Ранее тела двух человек были обнаружены в салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы. Сегодня около 2:30 ночи жители московского района Тёплый Стан увидели полыхающие автомобили. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ 2206, Audi, Volkswagen и Ford (все на московских номерах). После того как пожар потушили, провели осмотр авто и обнаружили тела двух человек в салоне УАЗа. В данный момент точные причины произошедшего выясняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar