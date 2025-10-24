В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту

В Оклахоме самолёт OA-1K Skyraider II ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение. Об этом сообщила Национальная гвардия штата.

«Самолёт Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня. <...> На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — сказано в сообщении.

В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в центральной части Польши потерпел аварию военный беспилотник. Инцидент произошёл в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства. В настоящее время специалисты предприятия-изготовителя проводят комплексное расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.