Дело о взрыве на челябинском предприятии передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело, возбуждённое по факту взрыва на промышленном предприятии в Челябинской области, направлено в центральный аппарат Следственного комитета России. Это следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале Следкома.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбуждённое следственным управлением СК России по Челябинской области по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сказано в заявлении.