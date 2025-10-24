Сектор Газа
Регион
23 октября, 23:12

Дело о взрыве на челябинском предприятии передано в центральный аппарат СК РФ

Обложка © Life.ru

Уголовное дело, возбуждённое по факту взрыва на промышленном предприятии в Челябинской области, направлено в центральный аппарат Следственного комитета России. Это следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале Следкома.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело, возбуждённое следственным управлением СК России по Челябинской области по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сказано в заявлении.

Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске
Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске

Напомним, взрыв на заводе в Копейске произошёл вечером 22 октября. Версия с прилётом беспилотного летательного не подтвердилась. В районе Копейска введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии. Согласно информации губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в результате происшествия погибли 12 человек. В настоящее время уточняется местонахождение ещё десяти сотрудников предприятия.

