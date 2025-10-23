Губернатор Челябинской области подтвердил гибель 10 человек при взрыве в Копейске

Губернатор Челябинской области выступил с заявлением о взрыве на предприятии в Копейске. По его сведениям, на данный момент официально подтверждена гибель 10 человек.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжёлое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, ещё двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал он в телеграм-канале.