Губернатор Челябинской области подтвердил гибель 10 человек при взрыве в Копейске
Губернатор Челябинской области выступил с заявлением о взрыве на предприятии в Копейске. По его сведениям, на данный момент официально подтверждена гибель 10 человек.
«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжёлое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, ещё двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась.
