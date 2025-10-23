Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 06:40

Губернатор Челябинской области подтвердил гибель 10 человек при взрыве в Копейске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Челябинской области выступил с заявлением о взрыве на предприятии в Копейске. По его сведениям, на данный момент официально подтверждена гибель 10 человек.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжёлое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, ещё двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — написал он в телеграм-канале.

На заводе в Копейске произошёл ещё один взрыв в очаге возгорания
На заводе в Копейске произошёл ещё один взрыв в очаге возгорания

Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел сегодня ночью, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar