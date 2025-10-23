Текслер: Версия налёта БПЛА ВСУ на завод в Копейске не подтверждается

Атака украинских беспилотников на Челябинскую область, где произошёл взрыв на предприятии в Копейске не подтверждается. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«В настоящий момент версия прилёта БПЛА не подтверждается», — написал он в своём телеграм-канале.