22 октября, 21:34

Текслер: Версия налёта БПЛА ВСУ на завод в Копейске не подтверждается

Обложка © Life.ru

Атака украинских беспилотников на Челябинскую область, где произошёл взрыв на предприятии в Копейске не подтверждается. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«В настоящий момент версия прилёта БПЛА не подтверждается», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки в Ленинском районе города. Причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. Погибли четыре человека, пять пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в местные медучреждения. Позже в очаге возгорания произошёл ещё один взрыв.

