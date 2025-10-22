Сектор Газа
Регион
22 октября, 19:37

Произошёл взрыв на одном из предприятий в Копейске, несколько человек погибли

Обложка © Life.ru

На предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв, в результате происшествия есть жертвы. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы, развернута работа штаба. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Угрозы жителям города и гражданским объектам нет», — уточнил он в своём телеграм-канале.

Ранее сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Местные жители рассказали, что слышали сильный взрыв в Ленинском районе города. По словам очевидцев, виден густой дым. Тем временем, в Ставрополе на троллейбусной остановке произошёл взрыв. Инцидент случился вблизи воинской части. Известно, что женщина получила осколочные ранения бедра и голени и была госпитализирована. Ставропольские правоохранители задержали предполагаемого исполнителя подрыва. По версии следствия, подозреваемый, предположительно, использовал детскую коляску для транспортировки взрывного устройства, которое затем было помещено в урну у остановки общественного транспорта.

    avatar